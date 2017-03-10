نقلت وكالة روسية عن مصدر ديبلوماسي لم تسمه قوله، يوم الجمعة، إن الطرف الأمريكي تسلم دعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا المزمع إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية خلال يومي 14 و15 من الشهر الحالي.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة "انترفاكس" الروسية، أن مستوى المشاركة الأمريكية في مفاوضات أستانا "يجب أن تحدده واشنطن".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، قالت يوم الخميس ، أن الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري، بانتظار تأكيد المعارضة والنظام المشاركة فيها.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الماضي اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.