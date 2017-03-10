كدت موسكو، يوم الجمعة، عزمها مواصلة بذل الجهود للتوصل الى حل سياسي للنزاع الداخلي في سوريا في أسرع وقت، مضيفة أن ممثلين عن النظام السوري والمعارضة سيشاركون في اجتماعات استنانا المزمع عقدها 14-15 الجاري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا لا زالت متوترة، مضيفة أن الجيش النظامي يحقق انتصارات في حربه مع "جبهة النصرة" وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتمكن من استرجاع مساحات مهمة في شرق حلب.

وكان الجيش النظامي, حقق تقدماص بريف حلب الشرقي مؤخرا، وتمكن من استعادة السيطرة على مطار كشيش العسكري, بعد معارك مع تنظيم (داعش).

ونوهت زاخاروفا إلى ن موسكو تعول على أن تتمكن المعارضة السورية من تشكيل وفد موسع يأخذ بعين الاعتبار تطلعات كل المكونات الإثنية والدينية التي تكون المجتمع السوري.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن من المقرر أن يكون يوما 14-15 آذار الجاري موعدا لاجتماع ممثلين عن النظام السوري وممثلين عن المعارضة المسلحة والأطراف الدولية التي ستشارك في اجتماعات أستانا.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، كشفت يوم الخميس ، أن الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري، بانتظار تأكيد المعارضة والنظام المشاركة فيها.

وكان السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، أعلن يوم الثلاثاء, أن بشار الجعفري سيترأس وفد النظام السوري إلى لقاء أستانا المقبل, المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكازاخستاني نزار باييف في وقت سابق من الشهر الجاري، عزم المعارضة السورية عقد اجتماع جديد في استانا منتصف اذار الحالي.

واستضافت أستانا ، في كانون الثاني وشباط الماضيين، محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.



