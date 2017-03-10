أتاح "فيسبوك" ميزة جديدة عبر البث المباشر، تتيح للمضطربين نفسياً التواصل مع خبير نفسي في الوقت الحقيقي، للوقاية من الانتحار.

وبحسب theverge، فإن "فيسبوك" يعمل على إيجاد طرق لمساعدة المستخدمين المضطربين نفسيًا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعرف على الأنماط، بالإضافة إلى توسيع أدواته للوقاية من الانتحار.

وفي حال شعر "فيسبوك" أن المستخدم الذي يقوم بالبث المباشر يحتاج لمساعدة سيرسل لهه إخطار بطرق الوقاية من الانتحار في حين ما زال على الهواء.

وسيحصل الشخص الذي أبلغ عن الفيديو على موارد للوصول شخصيًا ومساعدة صديقه إذا كان يرغب بذلك، بينما قام "فيسبوك" بعمل شراكة مع منظمات مثل المنظمة الوطنية للوقاية من الانتحار، والجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل وخط تلقي الأزمات النصية؛ فعندما يتم وضع راية على مشاركات المستخدمين واختيارهم التحدث مع شخص ما يمكن لهذه المنظمات الاتصال مباشرة عبر تطبيق Messenger.

وأكد "فيسبوك" أن فريق العمليات سيقوم بمراجعة هذه المنشورات إذا اقتضى الأمر، وتوفير موارد للشخص الذي نشر المحتوى حتى لو يقم شخص في "فيسبوك" بالإبلاغ عن المستخدم بعد.