اعلن مصدر عسكري يوم الخميس، ان الجيش التركي استهدف مواقع تابعة للجيش النظامي والقوات الرديفة له بقذائف صاروخية في ريف منبج الغربي بريف حلب، الامر الذي ادى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقال المصدر, في بيان له, إن "القصف التركي الذي استهدف نقاط حرس الحدود أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

واضاف المصدر أن "العدوان التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية ما هو إلا محاولة لوقف النجاحات والتقدم الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها لإعادة الأمن والاستقرار إلى ريف حلب وكل الأراضي السورية".

وكان مصدر ميداني سوري صرح لوكالة سبوتينك يوم الخميس، إن عددا من حرس الحدود السوري قتلوا واصيب آخرين في قصف نفذته قوات "درع الفرات" على مواقع للنظامي في ريف منبج.

وكان "مجلس منبج" العسكري, أعلن منذ أيام، انه سلم رسمياَ 6 قرى بريف حلب الى الجيش النظامي, لحمايتها من هجمات المعارضة المسلحة, المدعومة من قبل تركيا.

كما بدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية "درع الفرات" في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب.

وسيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" على مدينة منبج في آب عام ,2016 بدعم من مستشارين عسكريين أمريكيين وبإسناد جوي من التحالف الدولي .



