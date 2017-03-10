أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الخميس، أن عدة أشخاص أصيبوا جراء هجوم مسلح في محطة قطارات دوسلدورف.

وقالت وسائل إعلام، إن رجلاً يحمل ساطور قام بمهاجمة الناس في المحطة وأصاب أربعة منهم.

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وتابعت الوسائل إن الشرطة تتوقع وجود مهاجمين آخرين محتملين في موقع الحادثة، حيث تم إلقاء القبض على شخصين.

وتم إغلاق محطة القطارات إثر الحادثة من قبل قوات مكافحة الإرهاب الألمانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الهجوم بعد اقل من ثلاثة أشهر على قيام شخص بقيادة شاحنته مقتحماً سوقاً للميلاد في برلين، متسبباً بمقتل 12 شخصاً.

وشهدت المانيا مؤخراً عدة حوادث متتابعة كان اخرها عندما اعتقلت الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا. كما شهدت مدينة ميونخ مقتل 10 اشخاص في عملية اطلاق نار وقبلها بعدة ايام أصيب 21 شخصاً بجروح في هجوم داخل قطار بمدينة فولفسبرغ جنوب ألمانيا.

وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات اسفرت عن سقوط ضحايا.

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