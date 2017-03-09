كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الخميس ، أن الجولة القادمة من لقاءات أستانا بشأن سوريا، ستعقد في 14-15 من شهر آذار الجاري، بانتظار تأكيد المعارضة والنظام المشاركة فيها.

واوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، نشرته وسائل اعلام, أن "اللقاء سيجري بمشاركة وفود كل من روسيا وتركيا وإيران (باعتبارها الدول الضامنة لـ"عملية أستانا"، كما تم إرسال دعوات للمشاركة فيه إلى ممثلين عن كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن".

وأشارت الخارجية إلى أن "الدول الضامنة تنتظر تأكيد المشاركة في اللقاء من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة".

وكان السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، أعلن يوم الثلاثاء, أن بشار الجعفري سيترأس وفد النظام السوري إلى لقاء أستانا المقبل, المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكازاخستاني نزار باييف في وقت سابق من الشهر الجاري، عزم المعارضة السورية عقد اجتماع جديد في استانا منتصف اذار الحالي.

ويأتي اللقاء المزمع عقده في استانا بعد مفاوضات سلام سورية عقدت في مدينة جنيف السويسرية, وتم مناقشة عدة ملفات ومسائل تتعلق بالازمة , على ان يتم استئنافها في 23 من الشهر الجاري.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الماضي اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.