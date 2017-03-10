أعلنت وزارة التربية، يوم الخميس الواقع في الـ 16 من آذار الجاري عطلة للمدارس بمناسبة يوم المعلم العربي.

وقالت الوزارة في بيان، أن العطلة تشمل المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها، والمعاهد التابعة للوزارة والإدارة المركزية والإدارات الفرعية في المحافظات والمركز الوطني للمتميزين والهيئة العامة لأبنية التعليم والمؤسسة العامة للطباعة وفروعها في المحافظات.

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وكانت وزارتا التعليم العالي والتربية أعلنتا العام الماضي 17 آذار عطلة بمناسبة عيد المعلم العربي.

ويعتبر يوم المعلم يومًا خاصًا لتكريم المعلمين. حيث تتخذ دول عدة هذا اليوم يوم عطلة، وبعضها يتخذه في أيام العمل.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين يوم 5 تشرين الأول سنويا منذ عام 1994، بينما تحتفل دول عربية عدة في الخميس الثالث من آذار بعيد المعلم.

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