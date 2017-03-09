نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر ميداني سوري قوله يوم الخميس، إن عددا من حرس الحدود السوري قتلوا واصيب آخرين في قصف نفذته قوات "درع الفرات" على موقع للنظامي في ريف منبج.

وأوضحت الوكالة نقلا عن المصدر، أن الجيش التركي وقوات "درع الفرات" قصفا بالمدفعية الثقيلة موقعا لقوات حرس الحدود السوري في ريف منبج الغربي في محافظة حلب ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش النظامي.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية "درع الفرات" في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود كانت متمركزة في بلدة عريمة بريف منبج الغربي عندما قصفتهم المدفعية التركية ليلة أمس الأربعاء.

وكان "مجلس منبج" العسكري, أعلن منذ أيام، انه سلم رسمياَ 6 قرى بريف حلب الى الجيش النظامي, لحمايتها من هجمات المعارضة المسلحة, المدعومة من قبل تركيا.

وسيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" على مدينة منبج في آب عام ,2016 بدعم من مستشارين عسكريين أمريكيين وبإسناد جوي من التحالف الدولي .



