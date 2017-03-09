سقط ضحايا, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف على مدينة دير الزور وحي برزة بدمشق، بالتزامن مع تواصل سقوط الهاون على ضاحية الأسد بريفها.

وذكرت مصادر مؤيدة, بر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذائف سقطت على حي الجورة بمدينة دير الزور, مصدرها "داعش", اسفرت عن مقل شخص واصابة 3 بجروح.

وكانت قذائف استهدفت امس حيي القصور والجورة في دير الزور, اسفرت عن اصابة 25 شخصا معظمهم من الأطفال .

وفي سياق متصل, اعلنت معلومات متطابقة ان 3 أشخاص اصيبوا جراء سقوط قذائف هاون على حي برزة بريف دمشق.

وجاء ذلك بعد يوم على تعرض الحي ذاته لسقوط قذائف, مما ادى الى مقتل امرأة قتلت واصابة 6 بجروح.

وفي ضاحية الأسد، تحدثت المصادر عن سقوط عدة قذائف هاون على الضاحية بريف دمشق، دون تسجيل اصابات.

وتعد ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بالعموم أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.