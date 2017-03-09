أكد تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الخميس، إنه أبلغ مسؤولين أمريكيين رفضه مشاركة تركيا في حملة استعادة مدينة الرقة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم التحالف طلال سيلو قوله ان "الطرف التركي هو طرف محتل لا يمكن السماح له باحتلال المزيد من الأراضي السورية."

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وكانت تركيا أعلنت في عدة مناسبات, ان واشنطن لم تحسم قرارها بشأن عملية استعادة الرقة, مبدية رغبتها في المشاركة بالعملية, لكنها لوحت بعدم المشاركة بالعملية في حال اشراك واشنطن المقاتلين الاكراد فيها.

وبيّن سيلو أن "التحالف سلم الرسالة إلى اجتماع مع السناتور الأمريكي جون مكين ومسؤولين عسكريين في شمال سوريا الشهر الماضي".

وأكد سيلو أن القوات ستصل إلى مشارف الرقة في غضون أسابيع، ونتوقع خلال عدة أسابيع يكون فيه حصار للمدينة".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت في السادس من آذار الحالي تمكنها من السيطرة على طريق الرقة- دير الزور بالكامل، قاطعة طريق الإمداد الرئيسي لداعش.

وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خطة تقضي بتوسيع المشاركة العسكرية الأمريكية في عملية الرقة وتقديم الدعم اللازم لقوات "سوريا الديمقراطية في هذه العملية, في وقت كشف قائد قوات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق ستيفن تاونسيند عن مناقشات جارية بين واشنطن وانقرة بخصوص الدور الذي يمكن ان تلعبه الأخيرة في هذه العملية.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.

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