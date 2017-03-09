شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي, مساء الأربعاء, على أهمية إخراج ايران وحلفائها من الاراضي السورية.

ونقلت وكالات أنباء عن هايلي قولها, في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة, عقب جلسة مغلقة بمجلس الامن , انه" يجب العمل من أجل إخراج إيران وأتباعها من سوريا، وعلينا أن نـتأكد أنه كلما تم إحراز فإننا نقوم بتأمين الحدود لحلفائنا أيضا", مؤكدة على "عدم بقاء سوريا ملاذا للإرهابيين".

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ويشار الى أن إيران تدعم النظام السوري اقتصاديا وسياسيا, فضلا عن دعمها العسكري المباشر له عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي وتقديم المشورة والتدريب العسكري له, في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم سوريا عسكريا.

كما أكدت هايلي أن " الولايات المتحدة تؤيد تماما المبعوث الأممي، استيفان دي ميستورا والعمل الذي يقوم به، ونؤيد عملية الامم المتحدة، ونساند المحادثات التي تجري في جنيف، ونريد لها أن تتواصل".

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بأن الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية ستستأنف في مدينة جنيف يوم 23 الشهر الجاري, داعيا أطراف الأزمة إلى التخلي عن فكرة تحقيق "نصر عسكري" في الصراع, واصفا ذلك ب "الفانتازيا".

وعقد مجلس الأمن الدولي, مساء أمس الأربعاء, جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة قدمها دي ميستورا بشأن مفاوضات جنيف الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.