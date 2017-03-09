نشرت القوات الأمريكية, يوم الأربعاء, في محيط الرقة بطارية مدفعية ميدان ثقيلة تابعة لمشاة البحرية دعما للهجوم على معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في المنطقة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن مسؤول أمريكي, لم تسمه, قوله إن "جنودا من الوحدة 11 التابعة لمشاة البحرية نشرت بطارية "هاوتزر" من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية في محيط مدينة الرقّة.

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وأوضح المسؤول أن "قوة مشاة البحرية مستعدة للقيام بمهمتها في دعم الهجوم على الرقة"، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن نشر المدفعية كان في طور النقاش "لبعض الوقت"، وليس جزءا من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع خطة جديدة لتكثيف القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت, في وقت سابق من الأسبوع الحالي, عن خطة تقضي بتوسيع المشاركة العسكرية الأمريكية في عملية انتزاع الرقة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) وتقديم الدعم اللازم لقوات "سوريا الديمقراطية في هذه العملية".

وتنتشر قوات أمريكية، قوامها رسميا نحو 500 جندي من العمليات الخاصة، في سوريا لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم "داعش" خصوصا لقوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من تحالف كردي–عربي يثير قلق تركيا التي تعتبر الأكراد فيه فرعا لحزب العمال الكردستاني التي تقاتله منذ سنوات.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.