مناطق بادلب وحلب وحمص ودير الزور تحت القصف مجدداَ.. والضحايا بالعشرات الاخبار المحلية شارك

سقط العشرات مابين قتيل وجريح , يوم الخميس, جراء قصف استهدف مناطق بأرياف ادلب وحلب وحمص ودير الزور.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان غارات جوية شنها الطيران الحربي استهدفت بلدة كفرنبل بريف ادلب الجنوبي, مما اسفر عن سقوط قتلى جرحى. الى ذلك, اشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى جراء قصف جوي روسي طال مدينة الميادين في ريف دير الزور. وفي ريف حلب الغربي, اعلنت المصادر ان عددا من الجرحى سقطوا جراء قصف بالقنايل العنقودية على بلدة كفرداعل. وفي ريف حمص, بينت المصادر ان طائرات حربية شنت غارات على قرية الفرحانية الشرقية ومدينة الرستن بالريف الشمالي, اسفرت عن وقوع جرحى. وتتعرض مناطق بارياف لاسيما دمشق وحلب وادلب وحماه وردعا, الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة, لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني. ولم تتوقف المعارك وعمليات القصف في عدة مناطق بسوريا, رغم تراجع حدتها , مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة. سيريانيوز

2017-03-09 17:40:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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