سقط عدد من القتلى في صفوف المدنيين, يوم الاربعاء, جراء قصف شنه التحالف الدولي بريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 18 مدنياً أغلبهم اطفال سقطوا إثر استهداف طائرات التحالف الدولي سيارات لنازحين قرب مطب البوراشد بريف الرقة.

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ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.