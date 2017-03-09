أسعار الفروج تواصل ارتفاعها.. واستمرار انخفاض أسعار البيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار تواصل ارتفاعها, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار تواصل انخفاضها بالمجمل, مقارنة بالنشرة السابقة. . يشار الى ان المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".



2017-03-09 13:00:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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