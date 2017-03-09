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أسعار الفروج تواصل ارتفاعها.. واستمرار انخفاض أسعار البيض
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والبيض.
وحددت النشرة أسعار الفروج (حي
– مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار
تواصل ارتفاعها, مقارنة بالنشرة السابقة.
كما حددت النشرة أسعار صحون
البيض, حيث تبين ان الاسعار تواصل انخفاضها بالمجمل, مقارنة بالنشرة السابقة. .
يشار الى ان المؤسسة العامة
للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى
15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".
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2017-03-09 13:00:00
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