syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
أسعار الفروج تواصل ارتفاعها.. واستمرار انخفاض أسعار البيض
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار  الفروج والبيض.


 

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار تواصل ارتفاعها, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار تواصل انخفاضها بالمجمل, مقارنة بالنشرة السابقة. .

يشار الى ان المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".
2017-03-09 13:00:00
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق