أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, ضرورة إضفاء "صفة الديمومة" على عملية جنيف الخاصة بتسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية.

ونقلت وكالات أنباء عن لافروف قوله, في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الألماني زيغمار غابريل, ان "من مصلحة الجميع أن تتسارع عملية جنيف لتسوية الأزمة السورية, والأهم هو أن تكون فعالة أيضا".

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وجاء ذلك عقب ساعات على كشف دي ميستورا ان الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية ستستأنف في مدينة جنيف يوم 23 الشهر الجاري, داعيا أطراف الأزمة إلى التخلي عن فكرة تحقيق "نصر عسكري" في الصراع, واصفا ذلك ب "الفانتازيا".

ووصف لافروف اجتماعات "أستانا" و"جنيف" بأنها كانت طمفيدة جدا وحققت تقدما كبيرا", معرباَ عن الامل في أن تساعد المفاوضات "بتثبيت اتفاق وقف العمليات القتالية بسوريا".

ومن المقرر أن ينعقد لقاء جديد من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 14 و15 آذار الجاري.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الماضي اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.