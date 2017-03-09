كشف الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ان الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية ستستأنف في مدينة جنيف يوم 23 الشهر الجاري, داعيا أطراف الأزمة إلى التخلي عن فكرة تحقيق "نصر عسكري" في الصراع, واصفا ذلك ب "الفانتازيا".

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله, في تصريحات للصحفيين, عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن, ان الجولة الخامسة ستعقد بجنيف في 23 الجاري,ونحن نوجه دعوات الحضور إلى الأطراف السورية ولكن يمكن لآخرين الحضور، على أن يكونوا خارج قاعات التفاوض وليس داخلها".

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وانتهت مفاوضات جنيف4, في 3 الشهر الجاري, بعد أن استمرت لمدة ثمانية أيام, بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف، برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وتم مناقشة عدة ملفات, لكن وفد النظام شدد على ان الاولوية لمكافحة الارهاب, في حين شددت المعارضة على مناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي .

ودعا دي ميستورا أطراف الأزمة السورية الى التخلي عن فكرة تحقيق "نصر عسكري للصراع", معتبراَ ان تحقيق النصر العسكري لأي طرف هو مجرد "فانتازيا".

وحول مشاركته في مفاوضات استانا الشهر الجاري, قال دي ميستورا انه "لن يشارك في تلك المفاوضات لكن سيكون هناك خمسة أشخاص من ذوي الخبرات الفنية العالية", مطالباَ "بضرورة مناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا".

ومن المقرر أن ينعقد لقاء جديد من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 14 و15 آذار الجاري.

واستضافت أستانا ، يومي 23-24 كانون الثاني محادثات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.

كما استضافت استانا في 15 شباط الماضي اجتماعا اخر بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري والمعارضة, دون صدور بيان ختامي.