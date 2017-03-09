كشف وزير التربية هزوان الوز, يوم الأربعاء, أن الوزارة تدرس رفع أجرة ساعة التكليف, نافيا أي نية لتثبيت الوكلاء, باعتبارهم ليسوا حالة دائمة ولديهم الفرصة بمتابعة عملهم والمشاركة في المسابقات.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن الوز قوله, خلال جلسة لمجلس الشعب, إن هناك "دراسة كاملة تم عرضها في اللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية بمجلس الوزراء بالنسبة لساعات التكليف وستصدر قريبا برفع أجرة ساعة التكليف" .

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واوضح الوز أن "المدرسين المكلفين هم أصحاب خبرة وسنوات في التدريس وسيتقدمون إلى المسابقة وينجحون بها ليتم تثبيتهم وبذلك تتم معالجة أوضاعهم".

ويشار الى أن أجرة ساعة التكليف لا تتجاوز حاليا 150 ليرة سورية.

من جانب, آخر أشار الوز الى أنه لا توجد اي قرارات بخصوص تثبيت الوكلاء حاليا ,أما بالنسبة لكل خريجي المعاهد من مختلف الاختصاصات فسيتم في الشهر العاشر الإعلان عن مسابقة لهم وفقا للشواغر المتوافرة والحاجة للفئة الثانية في كل المحافظات".

وجاء ذلك بعد ايام على اعلان وزارة التربية عن تخصيص 3100 فرصة عمل للاشخاص من مختلف المحافظات الذين تقدموا للمسابقة التي اجرتها الوزارة , 50% منها لذوي الشهداء.

وعينت وزارة التربية, في كانون الأول الماضي, 254 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات دورة الفصل الدراسي الأول للعام 2015-2016.

يشار الى قطاع التربية تعرض لخسائر, بلغت منذ بداية الأزمة السورية نحو 281 مليار ليرة سورية, بحسب ما اعلنه وزير التربية.