نفى الكرملين الانباء التي تم تداولها بخصوص السماح لاسرائيل بشن عمليات لاستهداف " حزب الله" اللبناني من الأجواء السورية, مؤكدة ان هذا الموضوع "غير مطروح".

ونقلت وسائل اعلام عن الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قوله انه "لا مكان لهذه المزاعم بالواقع على الإطلاق, وهذا الموضوع لم يطرح في سياق الاتصالات الروسية الإسرائيلية وغير وارد على بتاتا".

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وكانت تقارير إعلامية تحدثت, في وقت سابق, نقلا عن مصدر قريب من رئيس الوزراء الإسرائيلي, أن موسكو ستسمح للطيران الإسرائيلي باستهداف "حزب الله" من الأجواء السورية.

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية إنها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل، في الوقت الذي يرفض فيه الجيش الإسرائيلي تأكيد تنفيذ أي عملية عسكرية في سوريا.