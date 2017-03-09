واصل الجيش النظامي, يوم الخميس, تقدمه بريف حلب الشرقي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على مطار كشيش العسكري, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي احكم سيطرته على مطار كشيش "الجراح" العسكري قرب بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي .

بدوره, قال قائد عسكري سوري, في تصريح لوكالة (سبونتيك), لم تسمه, إن "الجيش السوري خاض معارك عنيفة خلال عملية تحرير المطار", موضحا أن "الأعمال القتالية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش".

وأشار القائد العسكري إلى أن "باقي عناصر التنظيم ، الذين كانوا متواجدين في المطار، فروا إلى بلدة مسكنة شرقا حيث تتمركز مجموعات أخرى من "داعش".

وبسيطرة النظامي على المطار يكون قد تمكن من قطع الطرق التي تصل بين ناحية الخفسة وديرحافر ومسكنة، ليبقى تنظيم "داعش" محاصرا بمدينة دير حافر من الجهة الشرقية.

يذكر أن مطار كشيش العسكري، الواقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة دير حافر، استولى عليه تنظيم "داعش" منذ حوالي 3 سنوات.

ويتميز هذا المطار بأهمية استراتيجية كبيرة, بسبب توسطه لريف حلب الشرقي وإشرافه على مدينة دير حافر وبلدة مسكنة.

ووسع الجيش النظامي، في الايام الاخيرة، مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي، مسيطراَ على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.