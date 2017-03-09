برشلونة يحقق المعجزة ويبلغ ربع النهائي بسداسية على حساب باريس سان جيرمان اخبار الرياضة شارك

حقق برشلونة الاسباني المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 الاربعاء في اياب الدور الثاني.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا (40 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (88 و90+1 من ركلة جزاء) وسيرجي روبرتو (90+5) لبرشلونة. وبات برشلونة أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهاباً، فيما سجل الأًوروغوياني ادينسون كافاني (63) لسان جيرمان. سيريانيوز 2017-03-09 01:13:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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