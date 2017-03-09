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برشلونة يحقق المعجزة ويبلغ ربع النهائي بسداسية على حساب باريس سان جيرمان
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اخبار الرياضة
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حقق
برشلونة الاسباني المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه
الساحق على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 الاربعاء في اياب الدور الثاني.
وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا
(40 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي
نيمار (88 و90+1 من ركلة جزاء) وسيرجي روبرتو (90+5) لبرشلونة.
وبات برشلونة أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة
ذهاباً، فيما سجل الأًوروغوياني ادينسون كافاني (63) لسان جيرمان.
سيريانيوز
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2017-03-09 01:13:24
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