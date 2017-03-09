ضحايا بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في مدينة تكريت العراقية أخبار العالم شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الاربعاء, جراء تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في مدينة تكريت العراقية.

ونقلت وكالات أنباء عن مصادر عراقية أمنية قولها ان " تفجيراً بحزامين ناسفين استهدف حفل زفاف في ناحية "الحجاج" التابعة لقرية السعد شمال مدينة تكريت , مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى. وسبق ان شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير بسيارة مفخخة استهدف حفل زفاف, اسفر عن سقوط قتلى وجرحى, في هجوم تبناه تنظيم "داعش". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتشهد عدة مناطق عرقية لاسيما بغداد بشكل شبه يومي تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص . سيريانيوز

2017-03-09 00:42:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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