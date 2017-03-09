اعلن محافظ حلب حسين احمد دياب, يوم الاربعاء, عن البدء بصيانة محطة مياه الخفسة غداَ لمعاودة الضخ للمدينة, وذلك بعد يوم على سيطرة الجيش النظامي على الخفسة، مصدر المياه لمدينة حلب وريفها.

ونقلت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن دياب قوله ان "ورشات الصيانة ستدخل غدا لمحطة مياه الخفسة لتقييم الأضرار وإجراء الصيانات اللازمة لمعاودة ضخ المياه إلى حلب بأسرع وقت ممكن".

جاء ذلك عقب يوم من توسيع الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي، منتزعاً عدة قرى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من بينها الخفسة، مصدر المياه لمدينة حلب وريفها.

وتعتبر بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي مصدر ضخ المياه إلى مدينة حلب وريفها والتي قام "داعش" بقطعها عن المدينة منذ 16 كانون الثاني الماضي.

وسبق لتنظيم "داعش" الارهابي ان قطع المياه عن مدينة حلب لفترة قصيرة في كانون الأول الماضي من مصدرها على نهر الفرات.

وأشار دياب الى أن "الإرهابيين" قطعوا الكهرباء بشكل كامل عن محطة ضخ الخفسة والبابيري التي كانت تتغذى من خطوط الكهرباء الواردة من نهر الفرات.

وكان مدير "الشركة العامة لكهرباء حلب" حدد, الشهر الماضي, مدة 5 أشهر لعودة التيار الكهربائي الى حلب من خلال مشروع استجرار الطاقة من مدينة حماه بتكلفة 6 مليارات ليرة سورية.