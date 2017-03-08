وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين.

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر نيسان عام 2015 المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية.

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وحدد المرسوم رقم 17 الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

كما حدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

يشار الى انه يتم تحويل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الوزراء الى مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها ثم تحويلها لرئيس الجمهورية لتصدر بشكلها النهائي ليبدأ العمل على تطبيقها بعد صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بها من الوزارة صاحبة الحق بالتنفيذ.