وافق مجلس التعليم العالي يوم الثلاثاء، على الإعلان لقبول طلاب في المنح الإضافية التي خصصتها الجامعات الخاصة لذوي الشهداء.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن قبول الطلاب يشمل أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة للعام الدراسي 2016-2017

وكان مجلس التعليم العالي وافق مؤخرا على تشميل ذوي شهداء قوى الامن الداخلي المسجلين في التعليم المفتوح بتخفيض الرسوم، بعدما اصدرت الوزراة قراراً يقضي برفع الرسوم الجامعية للتعليم العام والموازي والمفتوح.

وشهدت الجامعات خلال الأزمة هجرة العديد من طلابها إلى خارج البلاد , إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات التعليم وتدنّي ترتيب الجامعات السورية.



