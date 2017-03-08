نفت جامعة دمشق, يوم الاربعاء, الاخبار التي تم تداولها بخصوص توحيد اللباس الجامعي للطلاب في الجامعات.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن الكردي قوله إن "هذه الأخبار مجرد اشاعات تناقلتها المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي ولا أساس لها من الصحة".

وانتشرت يوم الثلاثاء، عدة أخبار عبر وسائل التواصل الأجتماعي، منها مايتعلق بتوحيد اللباس الجامعي للطلاب وحلق اللحية ومنع تطويل شعر الشباب ولون أحذية موحد، ووأثارت موجة ردود كبيرة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية.



