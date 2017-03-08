وافق مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, على استيراد كميات مازوت محددة من لبنان , وذلك بناء على طلب برنامج الأغذية العالمي.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن المجلس وافق, في جلسته الأسبوعية, على طلب برنامج الأغذية العالمي السماح للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال توفير وتوزيع المعونات الإنسانية باستيراد كميات محددة من مادة المازوت على دفعات من الجمهورية اللبنانية.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكانت وزارة الاقتصاد لغرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها سمحت, منتصف الشهر الماضي, باستيراد مادة المازوت براً من لبنان, كحل اسعافي لاحتياجات الصناعيين لقرب لبنان من دمشق.

ويشار الى أن استيراد مادة المازوت من لبنان توقف بعد أن تحدثت وسائل إعلام لبنانية في عام 2015 عن فقدان المازوت من محطات الوقود في لبنان، بسبب ازدياد عمليات تصديره إلى داخل سوريا, ماحدا بوزارة الاقتصاد اللبنانية الى اصدار قرار بإيقاف تصدير المازوت إلى سوريا.

وتعيش العاصمة دمشق وبعض المحافظات الأخرى, في الفترة الأخيرة, أزمة خانقة بنقص في المحروقات كالبنزين والمازوت , في ظل وعود حكومية بتحسن الأزمة وتخفيفها في القريب العاجل.