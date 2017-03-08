وسع الجيش النظامي، يوم الأربعاء، مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي، مسيطراَ على عدة قرى وبلدات من ضمنها تل قواص الاستراتيجي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن الجيش النظامي استعاد السيطرة على قرى وبلدات سخنة, عارودة صغيرة, عارودة كبيرة, خربة سلامي, رسم الحرمل كبير, رسم الحرمل صغير, حبوبة كبيرة , حبوبة صغيرة, رسم عبود جفتلك, الحامض, مشرفة تل توتون, تل توتون, جب هندي, رسم الأقرع, الحرية, بابيري, خربة عكلة, خربة صليب, مدورة تل أسود, خان الحمر بريف حلب الشرقي وذلك بعد معارك مع "داعش".

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كما استعاد النظامي , بحسب المصادر, السيطرة على محطتي مياه الشرب الأولى والثانية جنوب شرق ناحية الخفسة اللتين تغذيان مدينة حلب.

كما نقلت المصادر عن مصدر في الجيش قوله أن النظامي وسع مناطق سيطرته في محيط الخفسة بريف حلب وتقدم بعمق 17كم ويسيطر على تل قواص الاستراتيجي.

جاء ذلك عقب يوم من سيطرة النظامي على بلدات وقرى أهمها الخفسة وهي مصدر ضخ المياه إلى مدينة حلب وريفها والتي قام "داعش" بقطعها عن المدينة منذ 16 كانون الثاني الماضي.

يشار إلى ان الجيش النظامي بدأ بداية شباط الماضي حملة عسكرية واسعة في ريف حلب الشرقي سيطر خلالها على عدة بلدات وقرى وتلال استراتيجية كانت في قبضة "داعش" .