توصلت لجنة تفاوض الوعر والطرف الروسي, مساء امس الثلاثاء, اى اتفاق هدنة في الحي, وذلك بعد حملة القصف العنيفة التي شهدتها المنطقة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي حي الوعر ومسلحيه توصلت إلى اتفاق على وقف إطلاق النار يبدأ من الساعة 12 من منتصف ليل امس، وذلك بضمان الطرف الروسي.

من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة الى ان وارد معلومات مؤكدة عن وقف لإطلاق النار في حي الوعر بدأ منتصف ليل الاريعاء – الخميس.

وكان وفد روسي من مركز المصالحة في حميميم التقى أمس ممثلين عن أهالي ومسلحي حيّ الوعر المحاصر، لمحاولة إحياء ملف التفاوض الخاص بالحي.

وتم التوصل في شهر كانون الأول لاتفاق هدنة في الوعر بين النظامي ومسلحي المعارضة, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف حمص الشمالي, لكن مصادر معارضة اتهمت الجيش النظامي "بنقض الاتفاق", من خلال "عدم تبيان مصير المعتقلين, فضلا عن معاودة تصعيد القصف". وسبق ان تم التوصل في أواخر آب الماضي، إلى اتفاق بين فصائل معارضة مسلحة والنظامي، يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 48 ساعة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أكثر من مرة عن الوضع الإنساني المأساوي في حي الوعر، حيث يفرض الجيش النظامي حصاراً خانقاً على الحي المحاصر، بالتزامن مع قصف صاروخي وجوي متواصل على الحي.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف الشبه اليومي

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