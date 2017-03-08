بايرن ميونخ يقسو على الارسنال بخماسية على ملعبه ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

عمّق بايرن ميونيخ الألماني جراح مضيفه أرسنال الإنكليزي بعدما أسقطه مجددا بنتيجة ثقيلة 5-1، فبلغ ربع النهائي بمجموع المباراتين 10-2 لفوزه ذهابا 5-1 في ميونيخ.

وقدّم أرسنال أداءً جيداً في الشوط الأول تقدم فيه 1-صفر، بيد أنه أكمل معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين لطرد مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني وتلقى على إثر ذلك 5 أهداف مؤلمة.



وسجل لأرسنال ثيو والكوت (20)، ولبايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (55 من ركلة جزاء) والهولندي أريين روبن (68) والبرازيلي دوغلاس كوستا (78) والتشيلي أرتورو فيدال (80 و85).



على ملعب "الإمارات" وأمام نحو 60 ألف متفرج، كان أرسنال الأقرب لافتتاح التسجيل، إذ لامست رأسية جيرو أسفل القائم الأيسر (13).



لكن في المحاولة الثانية، وبعد أن اخترق دفاع بايرن بمهارة لافتة، أطلق والكوت قنبلة من داخل المنطقة انفجرت في سقف مرمى نوير معلنا افتتاح التسجيل للمدفعجية (20).



وطالب والكوت بركلة جزاء إثر عرقلته من الإسباني تشابي ألونسو، ثم حاول تكرار انجازه الأول بتسديدة من زاوية أضيق، عصفت بالشباك الجانبية لنوير (34)، لينتهي الشوط الأول مع بصيص من الأمل لأرسنال بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.



وتعرّض أرسنال لصفعة مبكرة في الشوط الثاني عندما طرد الحكم مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني لعرقلة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي واحتسب ركلة جزاء ترجمها الأخير بنفسه بنجاح في الزاوية اليسرى (55).



وبعد أن أهدر ليفاندوفسكي تسديدة صاروخية من داخل المنطقة أبعدها أوسبينا (64)، تقدم بايرن لأول مرة بعد سلسلة أخطاء دفاعية في التشتيت أوصلت الكرة إلى روبن الذي اخترق وسدد إلى يسار أوسبينا هدفا ثانيا (68).



وبعد 6 دقائق من نزوله بديلا لروبن، سدد البرازيلي دوغلاس كوستا بيسراه من حافة المنطقة مسجلا الهدف الثالث في الزاوية اليمنى البعيدة (78).



رابع الأهداف الألمانية سجله لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال بعد ثوان بكرة خادعة وهو منفرد بأوسبينا (80)، ثم بدأ الاستسلام واضحا على لاعبي أرسنال الذين رضخوا لفيدال المنفرد بعد تمريرة من كوستا (85). سيريانيوز 2017-03-08 14:57:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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