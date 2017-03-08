طالب "مجلس منبج" المدني, يوم الأربعاء, بإدخال مساعدات إنسانية طبية وغذائية إلى حوالي 130 ألف نازح فروا للمدينة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها, فاروق الماشي, في تصريح لوكالة الانباء (رويترز), ان "معظم النازحين غادروا مناطق قرب منبج كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية " الأسبوع الماضي", مشيرا الى ان هؤلاء النازحين "بحاجة إلى مساعدات غذائية وطبية".

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وشهدت بلدات بريف حلب الشرقي, يوم السبت الماضي, حركات نزوج باتجاه منبج , هرباَ من عمليات القصف, بالتزامن مع بدء الجيش النظامي دخول المدينة, بعد التوصل لاتفاق يقضي بتسليم "مجلس منبج" عدة قرى للنظامي.

وسبق أن تحدثت الأمم المتحدة, يوم الأحد, عن نزوح 66 ألف شخص من محافظة حلب جراء المعارك التي يخوضها الجيش النظامي ضد تنظيم "داعش".

وتتعرض عدة بلدات بريف حلب الشرقي, الخاضعة لتنظيم "داعش", معارك وعمليات قصف بشكل شبه يومي, تقول المعارضة ان مصدرها الطيران النظامي والروسي, مايؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني وحركات نزوح للسكان.