لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم، يوم الأربعاء، جراء هجوم استهدف مشفى عسكري في العاصمة الأفغانية كابول، تلاه إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تبينه العملية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية، لم تسمه، قوله، إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في هجوم مستشفى عسكريا قرب السفارة الأمريكية في كابول.

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وكان مسؤولون وشهود قالوا إن مسلحين، بينهم واحد على الأقل في زي طبيب، هاجموا مستشفى عسكريا.

وبدوره، قال مسؤول أمني إن الهجوم بدأ بانفجار في الجانب الخلفي من مستشفى ساردار محمد داود خان، وطاقته 400 سرير، وإن ثلاثة من بين خمسة مهاجمين دخلوا المجمع وفي أيديهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

وأضاف أن المهاجمين اتخذوا مواقع لهم في الطابقين الثالث والرابع من المستشفى وإنهم يتبادلون إطلاق النار مع وحدات القوات الخاصة التي تم إرسالها إلى موقع الهجوم.

ومن جانبه، تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الجاري حاليا في كابول ضد أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان.

وقال التنظيم في رسالة عبر موقع تلغرام "انغماسيون من الدولة الإسلامية يهاجمون المستشفى العسكري في كابل".

وكانت كابول شهدت الأسبوع الماضي، عدة تفجيرات انتحارية بمجمعين عسكريين، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقل.

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