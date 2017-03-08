لقيت امرأة مصرعها، يوم الأربعاء، وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف على مناطق في دمشق ودير الزور.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن امرأة قتلت وأصيب 6 آخرون اثر سقوط قذائف على حي برزة في دمشق.

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وتتعرض عدة مناطق في دمشق وريفها مؤخراً لاستهداف بالقذائف، مصدرها مناطق سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة، حيث تم تعطيل المدارس في ضاحية الأسد بريف دمشق لأيام عدة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة فيها.

وفي دير الزور، قالت الوكالة أن 25 شخصا أصيبوا معظمهم من الأطفال جراء سقوط قذائف صاروخية على حيي القصور والجورة في دير الزور.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

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