أعلنت حركة "النجباء العراقية"، يوم الأربعاء، عن تشكيل فيلق لتحرير الجولان السوري المحتل، مؤكدة استعدادها الاستجابة لطلب السلطات السورية تقديم العون في تحرير الجولان.

وقال المتحدث باسم الحركة، هاشم الموسوي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإيرانية طهران "بعد الانتصارات الأخيرة، شكلنا فيلقا لتحرير الجولان، هذا الفيلق مدرب ولديه خطط دقيقة، ومكون من قوات خاصة، مسلحة بأسلحة استراتيجية ومتطورة، وإذا طلبت السلطات السورية، فنحن مستعدون إلى جانب حلفائنا لتحرير الجولان".

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وأضاف الموسوي "لن نسمح بأن تتحول الدول العربية والإسلامية في المنطقة إلى دويلات صغيرة مقابل إسرائيل".

وأكد الموسوي "لن نخرج من سوريا حتى خروج آخر إرهابي منها، نحن نحارب في سوريا لأجل مختلف الطوائف والمذاهب، ولا نسعى إلى إيجاد تغيير ديمغرافي في سوريا".

وكانت الحركة العراقية أعلنت مؤخراً إرسالها أكثر من ألف من مقاتليها إلى جنوب حلب لتعزيز مواقعها هناك.

وترتبط حركة النجباء العراقية مع "حزب الله" اللبناني الذي يقدم الدعم للجيش النظامي، كما حظي عدد من قادة النجباء على تدريبات، لدى الخبراء في "حزب الله".

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