ذكرت وكالة روسية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يبحث عن سبل لتطوير آليات التفاهم مع روسيا في الملف السوري.

وقالت "نوفوستي"، إن مصادر ديبلوماسية، لم تكشف هويتها، كشفت أن "تيلرسون "يدأب وفريقه في الوقت الراهن على بحث كيفية التحرك قدما على المسار السوري وغيره من المسارات، وأنه يكن احتراما كبيرا لروسيا".

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ويأتي الحديث عن جهود تيلرسون، عقب يوم من عقد لقاء أمريكي روسي تركي في انطاليا تم خلاله بحث قضايا محاربة الارهاب في كل من سوريا والعراق.

وأشار المصدر الأمريكي إلى "وجود جملة من التحديات على طريق العلاقات بين البلدين تتطلب تجاوزها".

وكانت مصادر ديبلوماسية قالت شباط الماضي، إن تيلرسون، أعلن أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الرئيس الأسد بأنهم إرهابيون.

وحول مشاركة واشنطن في اجتماعات استانا المقبلة، أكد المصدر الدبلوماسي أن بلاده سوف تحضر هذه الاجتماعات ولكن بصفة مراقب كما في السابق.

ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة الكازاخستانية استانا جولة جديدة من المحادثات السورية، منتصف آذار الجاري، بعد ان تم عقد جولتين في الشهرين الماضيين برعاية روسية تركية إيرانية، وحضور المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا وممثلين عن الأردن وامريكا.

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