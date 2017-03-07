تطلق وزارة الصحة حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال، تبدأ الأحد المقبل وتستمر على مدى أسبوع, حيث تستهدف هذه الحملة نحو 2,8 مليون طفل دون الخامسة, عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة.

واوضح وزير الصحة نزار يازجي, في تصريح لـ (سانا) ان "الوزارة اتخذت كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين".

واشار يازجي الى " توزيع نحو 2,80 مليون جرعة لقاح إضافة لاستنفار 8581 عاملا صحيا في المراكز الصحية و1140 متطوعا ذا مهارة وخبرة فنية و2315 فريقا جوالا فضلا عن 844 سيارة لصالح الحملة".

وتهدف الحملية, بحسب الوزير, الى "الوصول الى نحو 2 مليون و750 ألف طفل في جميع المناطق ".

والحملة هي 21 ضمن سلسلة أطلقتها الوزارة عام 2013 بعد ظهور حالات شلل أطفال في سوريا للمرة الأولى منذ عام 1995 .