أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الأربعاء، أن القوات العراقية لن تتردد في استهداف الإرهاب في سوريا ودول الجوار.

ونقلت وسائل إعلام عن العبادي قوله أن العراق يواصل ضرب أهداف لتنظيم " الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا وكذلك دول مجاورة أخرى إذا كانت تعطي موافقة.

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وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه يحترم سيادة الدول، وأن العراق حصل على موافقة سوريا لضرب مواقع على أراضيها.

وكانت القوات العراقية وجهت ضربات جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) في منطقة سورية، تلاه تأكيد من السلطات السورية "تنسيق كامل" للغارات معها.

وذكر العبادي إلى أن الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي تسببت في خسائر في البنية التحتية تقدر بـ 35 مليار دولار.

يشار إلى أن القوات العراقية مدعومة من واشنطن، تشن عملية عسكرية بهدف طرد "داعش" من معقله في مدينة الموصل، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على مطار الموصل في مكسب مهم بالمعركة الرامية لإنهاء سيطرة التنظيم على أراض بالعراق.

كما تمكنت القوات العراقية من إنهاء تواجد التنظيم الإرهابي شرق الموصل، إلا أن الشطر الغربي من المدينة لا يزال يقبع تحت سيطرته.

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