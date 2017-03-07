بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الثلاثاء، ورئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات السورية في جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، "خلال اللقاء تم مناقشة نتائج الجولة الجديدة للمفاوضات السورية في جنيف التي انطلقت يوم الـ23 شباط الماضي، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفد النظام السوري وعدد من مجموعات المعارضة، والتي شارك فيها كذلك ممثلو المجموعات المسلحة المشاركين في نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا".

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وأضاف البيان "تم خلال الاجتماع التعبير عن الأسف بسبب عدم تنفيذ مطلب تمثيل المعارضة السورية بأوسع نطاق ممكن خلال التحضير للفعالية وإجراءها، والذي ينص عليه القرار الأممي رقم 2254".

وكانت جولة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الموفد الأممي ستافان دي ميستورا، استمرت تسعة أيام اختتمت أعمالها في 3 آذار الحالي، وشارك فيها وفداً ممثلاً عن النظام، و3 وفود عن منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" للمعارضة السورية، في حين لم يتم توجيه دعوة للأكراد أو "مجموعة حميميم" للمعارضة الداخلية.

ومن المقرر أن تستأنف جولة جنيف في 20 من الشهر الجاري, حيث اشار دي ميستورا الى ان وجود أجندة واضحة تستند على 4 سلات بما فيها الإرهاب.

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