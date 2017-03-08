قالت مصادر مؤيدة, يوم الثلاثاء, ان المدارس في منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق, حتى يوم الاحد القادم , نتيجة الوضع الأمني المتوتر.

وأفادت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدارس ضاحية الاسد ستعطل حتى الاحد القادم, نظراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وتم تعطيل مدارس الضاحية الاثنين والثلاثاء نتيجة تعرض المنطقة امس لسقوط قذائف هاون, مما ادى الى سقوط ضحايا.

ونشرت بعض الصفحات المؤيدة على "فيسبوك" صورا لطلاب مدارس تم احتجازهم داخل احدى المدارس لحين عودة الاوضاع الامنية للاستقرار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، كشفت في وقت سابق اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في الغوطة الشرقية لدمشق، بدءاً من 6 آذار وحتى العشرين منه.

وتعد ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بالعموم أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك بين النظامي ومسلحي المعارضة في محيط مشفى حرستا.