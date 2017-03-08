وسع الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي، منتزعاً عدة قرى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من بينها الخفسة، مصدر المياه لمدينة حلب وريفها.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، أن الجيش النظامي استعادت السيطرة على بلدات وقرى الخفسة وخفية الحمر والريحانية وحرنة شهاب ومعربا وذخيرة وقبب كبير وقبب صغير وأم رسوم والكباريه ورسم البوخر والطبارة وبلوة والعزيزية والكبان شيخ ابيض بريف حلب الشرقي.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وتعتبر بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي مصدر ضخ المياه إلى مدينة حلب وريفها والتي قام "داعش" بقطعها عن المدينة منذ 16 كانون الثاني الماضي.

وسبق لتنظيم "داعش" الارهابي ان قطع المياه عن مدينة حلب لفترة قصيرة في كانون الأول الماضي من مصدرها على نهر الفرات.

وكان النظامي استعاد يوم الاثنين السيطرة على 18 قرية وبلدة وجبلين استراتيجيين في ريف حلب الشمالي الشرقي .

يشار إلى ان الجيش النظامي بدأ بداية شباط الماضي حملة عسكرية واسعة في ريف حلب الشرقي سيطر خلالها على عدة بلدات وقرى وتلال استراتيجية كانت في قبضة "داعش" الذي يواجه حرباً في ذات المنطقة من جهة ثانية هي قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا.

سيريانيوز