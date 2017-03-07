كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في الغوطة الشرقية لدمشق، بدءاً من 6 آذار وحتى العشرين منه.

وذكرت وسائل إعلام إن، الجيش الروسي أعلن عن وقف اطلاق نار اعتبارا من الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي من يوم 6 آذار، وحتى الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي من يوم 20 آذار في الغوطة الشرقية.

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ولفت الجيش الروسي إلى أنه لم يسجل "اي خرق" للاتفاق حتى الان.

وكان رئيس الجناح السياسي لـ"جيش الإسلام" محمد علوش قال في 16 شباط الماضي، إن الروس أكدوا لهم، أنهم سيرسلون أجندة فك الحصار عن الغوطة الشرقية لدمشق.

وتعتبر الغوطة الشرقية أبرز معاقل الفصائل المسلحة المعارضة في الجنوب، حيث تشهد معارك عنيفة بين الفصائل والجيش النظامي الذي يسعى لاستعادة السيطرة على قراها وبلداتها.

يشار إلى أن اتفاقا شاملاً لوقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، تم التوصل اليه برعاية روسية تركية، لكنه شهد خروقات وتبادل اتهامات بين النظامي والمعارضة بانتهاكه.

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