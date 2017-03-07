ابتكار تطبيق ذكي يقيس ضغط الدم ويقدم توصيات علوم وتكنولوجيا شارك

طور مجموعة من الأطباء والصيادلة وأخصائيي التغذية بعدة جامعات أميركيةـ تطبيقاً لساعة "آبل" وهواتف "آيفون" يتتبع ضغط الدم يومياً.

وبحسب العربية نت، فإن التطبيق الجديد Heart Habit يحتاج التطبيق لعدة ثوانٍ أسبوعياً فقط لتتبع ومراقبة ضغط الدم والتفاصيل المرتبطة به كالإجهاد ومعدل الصوديوم وتناول الأدوية إن وجدت. ويقوم التطبيق بتحقيق معدلات طبيعية لضغط الدم بتقديم محتويات تعليمية طبية وتوصيات شخصية بالإعتماد على الأنشطة الخاصة بالمستخدم كمعدل النوم ومعدل الخطوات اليومي واللياقة البدنية وتحليل نمط حياته كمعدلات الإجهاد والنظام الغذائي وغيرها. ويقدم تطبيق Heart Habit توصيات فعالة للحفاظ على معدلات ضغط طبيعية، وهو حالياً متوفر بشكل مجاني متجر "آب ستور" ويمكن لمستخدمي نظام "آي أو إس" تحميل.

2017-03-07 20:15:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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