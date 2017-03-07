أطلقت "آبل" إصداراً جديداً من "آيفون 6" بسعة 32 غيغابايت باللون الذهبي في بعض الأسواق الآسيوية.

وبحسب 9to5mac، فإن الهاتف الجديد سيباع في أسواق التجزئة بالصين وتايوان، بعد موجة من الانتقادات بسبب عدم وجود سعة 32 غيغابايت من الذاكرة الداخلية على الهاتف الذي طرح عام 2014.

وكانت الفئة الأولى من هاتف "آيفون 6" تأتي بسعة 16 غيغابايت، ثم الفئة الثانية سعة 64 غيغابايت، وهو الأمر الذي أزعج الكثير من المستهلكين حينها.

وطرحت "آبل" الخريف الماضي، هاتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس"، وهذا الأخير جاء بكاميرا خلفية ثنائية العدسات للمرة الأولى من الشركة، لكنّه مرتفع.