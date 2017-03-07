أكدت "غوغل" نيتها إطلاق الإصدار الثاني من هاتف Pixel في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحسب " engadget" فإن التوقعات تشير إلى أن "غوغل" لن تكتفي بمبيعات ثابتة منPixel 2 القادم هذا العام، وسيكون عند نفس مستوى التسعير المميز للإصدار الأول، حيث نفت "غوغل" إطلاق إصدار من هواتف Pixel بتسعير متوسط.

ولم تقدم "غوغل" الكثير من التفاصيل حول هاتف Pixel 2 المرتقب، بينما يشير متابعون إلى احتمال الإعلان عن Pixel 2 في الربع الرابع من هذا العام، وفقاً للموعد الذي أطلق فيهPixel الحالي عام 2016.

وأعلنت "غوغل" سابقاً، عن نيتها وقف خط إنتاجها أجهزة "كروم بوك Pixel"، للتركيز على تطوير سلسة الهواتف الذكية.