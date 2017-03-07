نشرت إحدى الشركات المختصة بصناعة الهواتف الفاخرة، صوراً لهاتف "فاخر" من "نوكيا 3310" مصنوع من التيتانيوم.

وبحسب موقع "تيك هاردر" التقني، فإن شركة "غريسو" صورا لهاتف نوكيا 3310، مصنوع من مادة التيتانيوم التي تتمتع بالقوة العالية والصلابة ومقاومة للتآكل بسعر 3000 دولار، أي أكثر من مليون ونصف ليرة سورية.

وسيأتي الهاتف الجديد بلونين هما الأسود والرمادي، لكنه سعره يساوي ثمن 18 هاتفاً من الطراز الذي صدر عام 2000.

ويأتي الهاتف مع بطارية بعمر طويل يصل إلى 75 ساعة متواصلة، وحجم ذاكرة 32 غيغا بايت وشاشة ملونة وكاميرا، لكنه ليس هاتفاً ذكياً ولا يعمل بنظام "آندرويد".