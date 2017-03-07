"سامسونغ" تطرح قلم رصاص رقمي علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت "سامسونغ" عن قلم رقمي لأجهزتها يشبه قلم الرصاص العادي، عبر اتفاق عقدته مع صانع أقلام الرصاص الألماني Staedtler.

وبحسب "ذا فيرج"، فإن القلم الرقمي "Noris"، بنفس حجم ووزن قلم الرصاص العادي، مع وجود نفس الخطوط الظاهرة على أقلام "Staedtler" الشهيرة، حيث يشعر المستخدمون أنهم يكتبون بقلم رصاص كلاسيكي. ويأتي القلم مطلياً باللونين الأخضر والأسود بشكل تناظري، وذلك لتمييزه عن أقلام رصاص "Staedtler" التقليدية، المطلية باللونين الأسود والذهبي. ويأتي القلم بضعف طول قلم S Pen الرقمي التقليدي، دون الكشف عن تفاصيل السعر وموعد طرحه في الأسواق.

ومن المتوقع أن يحقق القلم انتشاراً وشعبية واسعة عند الإطلاق، مع إمكانية استخدامه على جهاز "نوت غالاكسي" القادم.

2017-03-07 20:21:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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