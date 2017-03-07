تجنب الحوادث أثناء عمليات محاربة المسلحين في سورية ابرز ما بحثه اجتماع انطاليا

بحث رؤساء أركان تركيا وأمريكا وروسيا في أنطاليا، يوم الثلاثاء، إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لمنع وقوع أحداث غير مرغوب بها بين قواتهم في سوريا.

وقال بيان للأركان التركية، إن قادة أركان الدول الثلاث بحثوا آخر تطورات الوضع بخصوص محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا.

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وتابع البيان، أنه تم تقييم امكانية اتخاذ تدابير اضافية في اطار منع وقوع احداث غير مرغوب بها بين قوات الدول الثلاث.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قادة الأركان الروسية والتركية والأمريكية ناقشوا في مدينة أنطاليا التركية الأمن الإقليمي في سوريا والعراق.

وأفاد البيان، "اجتمع رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، مع نظيره التركي خلوصي آكار ورئيس مجلس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد في مدينة أنطاليا التركية، وناقشوا موضوع الأمن الإقليمي في سوريا والعراق، ورفع كفاءة مكافحة الإرهاب".

وذكرت الدفاع في بيانها، أنه جرى خلال الاجتماع تبادل للآراء، وخصوصا فيما يتعلق بالمجاميع المسلحة في سوريا، وكذلك رفع المستويات القتالية لمواصلة الكفاح ضد المسلحين.

وأكد المجتمعون على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الإضافية في سبيل تجنب الحوادث أثناء عمليات محاربة المسلحين."

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, أعلن عقب المحادثات الثلاثية في انطاليا, ان تلك المحادثات تهدف إلى الحيلولة دون حدوث "صدامات" بين أطراف الأزمة السورية .

وتعتبر مشاركة أمريكا في المحادثات العسكرية بشأن سوريا، نادرة في الآونة الأخيرة التي شهدت نشاطاً تركيا روسيا إيرانيا، نجم عنه عقد اجتماعات استانا.

وعقدت, في الاونة الاخيرة, اجتماعات ثلاثية روسية تركية ايرانية , حيث كان الملف السوري وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد ضمن اولوية المباحثات..

يشار إلى أن قوات كل من الدول الثلاث تخوض معارك بمناطق مختلفة من سوريا، حيث تشارك قوات تركيا في معارك شمال البلاد مع فصائل معارضة ضد تنظيم "داعش"، إضافة لكونها عضوا في التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده واشنطن مند 2014، في حين تقود روسيا عملية عسكرية في سوريا وتوجه ضربات جوية ضد التنظيمات الإرهابية منذ نهاية ايلول 2015.

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