وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية.



كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن الترخيص لجامعة خاصة باسم “جامعة الأخطل الدولية الخاصة” في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة ولفرع لها في مدينة معرة صيدنايا في محافظة ريف دمشق.

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وكانت الحكومة بدأت منذ اعوام باتباع سياسة التوسع في التعليم الجامعي حيث تم احداث فروع للجامعات الاربعة الكبرى في معظم المحافظات, كما سمحت باحداث جامعات خاصة.



وفي سياق اخر, أقر المجلس مشروع قانون بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت.



وبررت الحكومة اقرار مشروع القانون المذكور لتعذر حصول العديد من المنشآت بمختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تشهد تعديات من قبل "الإرهابيين" إلى المناطق الآمنة وبهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية .

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