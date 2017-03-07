أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الثلاثاء, ان مقاتليها , المدعومين من التحالف الدولي, يوصلون حملتهم على الرقة, معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), والتقدم صوب المدينة لعزلها, وذلك عقب يوم على قطع طريق الرقة دير الزور.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن طلال سيلو المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية", إن "تقدم القوات يعني أن جميع الطرق الرئيسية للخروج من الرقة أصبحت مغلقة الآن, وتعتزم الآن انتزاع السيطرة على مناطق الريف المحيطة بالمدينة والتقدم صوبها لعزلها تماما.

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واشار الى ان "القوات مازالت على بعد 20 كيلومترا من المدينة في بعض المناطق".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" اعلنت، يوم الاثنين، تمكنها قطع طريق الرقة دير الزور، ضمن حملتها العسكرية "عضب الفرات"، المدعومة من التحالف الدولي، والرامية لعزل الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" , يوم الأحد من بسط السيطرة على ٦ قرى اخرى في محور ابو خشب وهي الحميش ، السفر، حشوحال، مناصرة، رضا، بير حسين عمو ، ابو رفيعة.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم وانتزاع السيطرة على قرى ونقاط كانت بيد التنظيم الإرهابي.