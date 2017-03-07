قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يوم الثلاثاء، إن الوقت "ليس مناسباً" لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأضاف أبو الغيط في مؤتمر صحفي, ان "مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، مثارة في كواليس العمل العربي المشترك ولكن حتى الآن الوضع ليس جاهزا لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه".

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وسبق لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن طالب في وقت سابق من يوم الثلاثاء بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، داعيا إلى مراجعة قرار تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.

وعلقت الجامعة العربية في عام 2011 عضوية دمشق في الجامعة العربية، على خلفية الأزمة السورية والاتهامات التي نسبتها بعض الدول العربية لدمشق في سياق الأحداث التي شهدتها سوريا منذ اندلاع أزمتها.

وكان أبو الغيط، رهن بداية شباط الماضي، تجديد عضوية سوريا في الجامعة، بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فيها.

وتم التوافق على ترك مقعد سوريا شاغرا، خلال أعمال قمة عربية سابقة، بعد خلافات بين عدد من الأعضاء حول شغل الائتلاف لمقعد سوريا في الجامعة، وذلك رغم أنه شغل المعقد في القمة التي سبقتها، إلا أن الجامعة قررت لاحقا عدم منحه المقعد إلا في حال استكمال مؤسساته.

ويذكر أن الجامعة العربية فرضت ايضا على سورية عقوبات بسبب تصاعد أعمال العف في البلاد وعدم التزام دمشق ببنود خطتها لإيقاف العنف، محملة السلطات السورية المسؤولية عن سقوط ضحايا، في وقت اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الجامعة العربية بحاجة إلى شرعية، كما عدت الحكومة الجامعة طرفا في الأزمة الدائرة وليست طرفا في الحل.

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